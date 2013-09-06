欧洲股市：收升，因美国就业数据将美联储缩减刺激计划的预期时间推迟

* FTSEurofirst 300指数收高0.5%

* 股市上涨，因市场认为美国就业数据推迟美联储缩减购债的时间

* 叙利亚忧虑令市场交投震荡，拖累股市表现

* 欧洲股市吸引强劲资金流

路透伦敦9月6日 - 欧洲股市周五上涨，因美国就业数据逊于预期，燃点对美联储将维持全面的购债步伐至9月以后的希望，这推动股市走强。

不过，股市今日交投震荡，因担忧一旦叙利亚受到打击，俄罗斯将支持叙利亚，令投资人感到不安。

美国劳工部公布，美国8月非农就业岗位增加16.9万个(预估为增加18.0万个)，8月失业率为7.3%(预估为7.4%)，为四年半最低，因更多美国人放弃寻找工作。

在弱于预期的美国就业数据增强美联储将维持目前货币刺激计划前景后，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跳涨0.6%。

在美国彭博新闻报导，一旦叙利亚受到外来打击，俄罗斯将“援助”叙利亚后，FTSEurofirst 300指数下滑0.4%至平盘下方。当路透澄清，如果叙利亚受到打击，俄罗斯将“维持目前的支持”后，该指数缩减跌幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 反弹，收高0.5%，报1,228.11点，略低于日内高位，在围绕叙利亚局势的波动性下降后，投资人将焦点放回到美国就业数据。

本周，FTSEurofirst 300指数上升2.9%，为4月来表现最好的一周，投资人对欧洲经济及股市感到较乐观。

欧洲经济复苏迹象促使多名策略师上调对欧洲股市的评级，花旗和瑞银本周均上调其对欧洲股市的评等。

Lipper数据显示，美国投资人在截至9月4日的七日，连续第10周增加其在欧洲股市的头寸，因他们将资金从美国，新兴市场和日本股市撤出。