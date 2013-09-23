欧洲股市：收低，受对美国财政和货币政策的担忧拖累

* FTSEurofirst 300指数跌0.5%

* 欧元区和德国PMI数据显示经济正在复苏

* 法国兴业银行建议在德国大选后卖出德股

路透伦敦9月23日 - 欧洲股市周一持于五年高位下方，因投资人担心美国财政和货币政策，抵消强劲的欧元区经济数据和梅克尔在德国大选中赢得全面的个人胜利的影响。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在10月会议上改变政策，但取决于美国经济数据。言论压制了上周美联储推迟缩减购债引发的市场热情。

投资人对美国的财政问题也愈发关注。如果美国未能在9月底前达成预算协议，可能令联邦政府停摆，且如果国会在10月中前没有批准上调举债上限，美国可能出现违约。

市场普遍预期会找到某种解决方式，令跌幅受限。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.5%，报1,256.11点，持于上周触及的五年高位1,274.59点之下。

欧元区强劲的制造业采购经理人指数(PMI)调查也扶助限制股市跌幅。经济复苏的迹象带动投资人涌入欧洲市场，根据EPFR数据，专注于欧元区的基金录得逾两年最大的周度资金流入。

法国兴业银行分析师也建议投资人买入所谓的估值偏低个股，该行看好法股，但看淡德股，特别是在德国大选后。

德国总理梅克尔在周日的大选中赢得全面的个人胜利，但其所在的保守党派似乎距离独自掌权所需的选票还差一些，可能不得不说服左翼党派加入联合政府。

德国DAX指数 下跌0.47%，报8,635.29点，上周该指数创下历史新高。