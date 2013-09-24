欧洲股市：小涨，受电信业购并活动扶助

欧洲股市：受石油股支撑微升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
* FTSEurofirst 300指数小涨0.2%
* 意大利电信上涨，因Telefonica同意增持股份
* 技术分析师预计还有进一步上涨空间
路透伦敦9月24日 - 欧洲股市周二小涨，受电信业的购并活动扶助，这盖过了美国和德国经济数据不佳，以及邮轮运营商Carnival获利下滑的影响。
意大利电信 上扬1.7%，此前Telefonica 同意增持该公司股份。
消息扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%，报1,258.18点。
美国公布9月消费者信心下滑，且德国Ifo企业景气指数增幅小于预期，拖累欧股的表现。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.6%，报2,922.93点。
FTSEurofirst 300指数成份股中，Carnival 跌幅最大，重挫5.6%，此前该公司公布第三季获利下滑30%，并对当季业绩发布了盈警。
技术分析师认为Euro STOXX 50指数还有进一步上涨的空间，尽管在9月该指数已经大涨超过7%。
英国富时100指数 收高0.21%，至6,571.46点；法国股市CAC 40指数 收高0.56%，报4,195.61点。德国DAX指数 上涨0.34%，报8,664.60点。(完)
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。