欧洲股市：收跌，意大利政治危机在季度末拖累股市表现

欧洲股市：上涨，因投资者看多情绪增长和零售股表现抢眼
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数小跌2.94点，报1,254.59点
* 意大利FTSEMib指数走低，因担忧其动荡政局
* 美国债务忧虑在季度末拖累股市表现
路透伦敦9月27日 - 欧洲股市周五走低，在第三季最后一个交易日表现不佳，受累于意大利政治危机和美国债务忧虑。
政治危机导致意大利政府在周五进行的10年期公债标售中支付自6月以来最高的借贷利率，并因此拖累意大利股市急跌1.3%。政治危机可能威胁意大利经济改革，并可能拖累欧元区脆弱的经济复苏。
STOXX Europe 600指数 回落0.3%，报312.18点。但该指数第三季攀升近12%，表现强于美国股市，受经济数据改善提振。
Datastream提供的数据显示，经济数据增强扶助该指数在上周触及五年高位，目前的总市值为账面价值的1.7倍，为2011年以来最高估值倍数。
宏观前景改善鼓舞美国投资者在截至9月25日的七天内撤出美国股市，转投欧洲股市，因预算磋商和围绕货币及财政政策的不确定性令美国股市承压。
Euro STOXX 50指数 看空/看涨比率近期跳升至两年高位，暗示投资者的避险意愿大幅提升，因美国国会即将就上调美国债务上限展开磋商，导致市场涨势失去动能。
“如果下周一预算议案未能获得通过，可能导致政府从10月1日起停运，或美国违约，”TradeNext的策略师Ronnie Chopra表示。
矿业股 周五跌幅最大，回落1.5%，但本季上扬约20%。
STOXX 600指数的所有分项指数第三季迄今均走高，汽车分项指数 涨幅最大，上涨近21%。 而旅游休闲分项指数 表现最差，上扬约3%，受累于燃油成本上涨和中东动荡。
英国富时100指数 收跌0.81%，至6,512.66点；德国DAX指数 收挫0.03%，报8,661.51点；法国股市CAC 40指数 基本持平，报4,186.77点。(完)
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。
路透3月22日 - 欧洲股市周三触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。
路透米兰3月21日 - 欧洲股市周二下跌，逆转了稍早的升幅，因对美国总统特朗普推动改革能力的不安情绪盖过了法国总统竞选辩论带来的令人宽慰的消息。