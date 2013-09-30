欧洲股市：收跌，受意大利和美国政治情势拖累

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
* 五位部长辞职，意大利FTSE MIB指数大跌1.2%
* 美国预算僵局拖累市场信心
* 泛欧FTSEurofirst 300指数跌0.6%
路透伦敦9月30日 - 欧洲股市周一收低，意大利股市触及三周低点，此前意大利来自贝鲁斯柯尼党派的五位内阁部长周末突然辞职，使政府名存实亡，而美国预算的政治角力也拖累欧洲投资人信心。
意大利FTSE MIB指数 跌1.2%，报17,434.86点，稍早触及9月10日来最低的17,199.82点。在贝鲁斯柯尼党派约20位议员威胁除非贝鲁斯柯尼让步，否则将组建脱党组织后，股指缩减跌幅。
意大利股指本季仍大涨14%，为2009年来表现最好的一季。
不过，投资人担心政局动荡可能影响该国经济复苏。信贷评等机构惠誉表示，负债沉重的意大利政局的不确定性延长可能引发其信贷评等遭下调。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.6%，报1,247.14点，稍早也跌至三周低点1,241.78。本季该指数上扬逾8%。
欧洲波动性指数 升15%，至三周高位。
美国政治僵局可能导致政府关门已经令投资人不安。如果周一午夜前美国国会没有通过新财政年度支出议案，美国非必要的政府机构和项目将在17年内首次关门。
英国富时100指数 收跌0.77%，至6,462.22点；德国DAX指数 收挫0.77%，报8,594.40点；法国股市CAC 40指数 大跌1.03%，报4,143.44点。(完)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。