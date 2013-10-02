欧洲股市：收低，但意大股市上扬

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数跌0.7%，Euro STOXX 50下滑0.5%
* 意大利股市上涨，因该国总理赢得信任投票
路透巴黎10月2日 - 欧洲股市周三下跌，因美国政府关门继续令投资人不安，但意大利总理莱塔赢得信任投票后，意大利股市上涨。
欧洲零售商跌幅居前，此前Tesco 公布上半年贸易盈利下降，这是发展中国家成长放缓的最新迹象，之前消费产品巨擘联合利华(Unilever) 周一下调第三季销售增长预期。
Tesco尾盘缩减跌幅，收低0.3%，家乐福(Carrefour) 下滑0.9%，Sainsbury 跌1.3%，联合利华下挫1.7%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.7%，报1,247.14点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 回落0.5%，报2,918.31点。
意大利股市FTSE MIB指数 没有跟随其他欧洲市场的跌势，该指数上涨0.7%，此前意大利总理莱塔赢得参议院的信任投票。
英国富时100指数 收跌0.35%，至6,437.50点；德国DAX指数 收低0.69%，报8,629.42点；法国股市CAC 40指数 收跌0.92%，报4,158.16点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。