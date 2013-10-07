欧洲股市：触及一个月低点，因美国预算僵局没有解决迹象

* FTSEurofirst 300指数跌0.2%

* 奢侈品类股下滑，因Burberry看淡中国市场前景

路透伦敦10月7日 - 欧洲股市周一在淡静交投中下滑，因美国预算僵局令投资人紧张，拖累指标股指跌至一个月收盘低点。

法国回声报援引Burberry 执行长的话称，中国奢侈品销售放缓可能形成一个新的市场趋势。言论拖累奢侈品类股承压。

Burberry跌1.2%，法国的LVMH集团 跌1.1%，瑞士钟表生产商Richemont 跌0.9%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌0.2%，报1,241.09点，为9月9日来最低收位。成交量为90日均值的82%，部分投资人离场观望美国预算僵局的最新发展。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收低0.2%，报2,923.04点，稍早测试2,900的支撑位水准，这是该指数8月底至9月中升势的23.6%费波纳奇回档位。

美国众议院议长贝纳周日誓言，如果不“认真讨论”如何解决导致债务上升的那些问题，就不会上调债务上限。但民主党表示，这种不负责任且不计后果的做法会提高美国违约的可能性。

尽管市场面对美国的情势忧虑显示出相对的韧性，周一仅小跌，但一些分析师认为随着美国上调举债上限限期临近，欧股可能开始遭遇更大规模的抛售。