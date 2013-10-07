欧洲股市：触及一个月低点，因美国预算僵局没有解决迹象

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数跌0.2%
* 奢侈品类股下滑，因Burberry看淡中国市场前景
路透伦敦10月7日 - 欧洲股市周一在淡静交投中下滑，因美国预算僵局令投资人紧张，拖累指标股指跌至一个月收盘低点。
法国回声报援引Burberry 执行长的话称，中国奢侈品销售放缓可能形成一个新的市场趋势。言论拖累奢侈品类股承压。
Burberry跌1.2%，法国的LVMH集团 跌1.1%，瑞士钟表生产商Richemont 跌0.9%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌0.2%，报1,241.09点，为9月9日来最低收位。成交量为90日均值的82%，部分投资人离场观望美国预算僵局的最新发展。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收低0.2%，报2,923.04点，稍早测试2,900的支撑位水准，这是该指数8月底至9月中升势的23.6%费波纳奇回档位。
美国众议院议长贝纳周日誓言，如果不“认真讨论”如何解决导致债务上升的那些问题，就不会上调债务上限。但民主党表示，这种不负责任且不计后果的做法会提高美国违约的可能性。
尽管市场面对美国的情势忧虑显示出相对的韧性，周一仅小跌，但一些分析师认为随着美国上调举债上限限期临近，欧股可能开始遭遇更大规模的抛售。
英国富时100指数 收低0.26%，至6,437.28点；德国DAX指数 收低0.36%，报8,591.58点；法国股市CAC 40指数 收高0.03%，报4,165.58点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。