欧洲股市：延续升势，因寄望美国达成预算协议

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数升0.5%
* Euro STOXX 50指数升0.2%，收在两年半新高
* 欧洲企业盈利动能改善，但仍为负值
路透伦敦10月11日 - 欧洲股市周五小涨，受昨日劲升后劲带动，因投资人寄望美国最终将达成协议上调举债上限，避免违约。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.5%，报1,250.85点，周四劲扬1.7%。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.2%，报2,974.28点，为两年半收盘新高。
美国预算谈判出现僵局造成政府部分关门，且引发市场担心华盛顿无法在10月17日限期前及时上调举债上限，这拖累全球股市在过去三周大跌。
周四，美国总统奥巴马和共和党领导人显示出准备结束僵局的态度。一资深共和党表示，可能在周五达成协议。
在九个交易日中七日下滑后，FTSEurofirst指数在过去两日反弹2%。
Euro STOXX 50波动性指数 大跌8%，显示投资人风险厌恶情绪降低。
汤森路透Datastream数据显示，欧洲企业盈利动能近期改善，从7月的负3.2%升至目前的负2.1%。
涨幅居前的个股许多是受到投资评级获上调带动。飞利浦 升3.1%，券商将该股评级由“中性”上调至“买入”。
英国富时100指数 收高0.88%，至6,487.19点；德国DAX指数 收高0.45%，报8,724.83点；法国股市CAC 40指数 涨0.04%，报4,219.98点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。