欧洲股市：受医疗行业并购活动提振上扬，但涨幅受BSkyB股价暴跌限制

欧洲股市：触及两周低位，因银行股下跌和Gemalto急挫
路透3月22日 - 欧洲股市周三触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。
* FTSEurofirst 300指数收升0.3%
* Grifols和Shire的并购消息令两家企业股价上涨
* BSkyB在欧洲冠军联赛播放权竞标中输给BT，股价大跌
* 保险商RSA爱尔兰分支遭调查，股价下挫
路透伦敦11月11日 - 欧洲股市周一上涨，由医疗股领涨，因投资人看好该行业的并购活动，但付费视频运营商BSkyB和保险商RSA股价下跌，限制股市涨幅。
西班牙药业公司Grifols 急升4.5%，此前公司并购诺华制药 旗下输血测试分支，而Shire 宣布以42亿美元收购ViroPharma以加强其业务组合后，股价上涨0.9%。
“通常被收购的公司股价表现好于收购公司，但市场似乎很看好这些交易，Shire表示，此项交易将扶助公司在完成并购后第一年的获利，这令人安心，”BGC Partners分析师Mike Ingram说。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.3%，报1,298.52点，延续过去五周涨势。
欧元区绩优股Euro STOXX 50 升0.6%，至3,052.83点。
英国大型付费视频运营商BSkyB 股价暴跌10.9%，至833.5便士，交投活跃，因投资人抛售该股，此前公司在欧洲足球冠军联赛(Champions League)播放权竞标中输给BT ，后者股价上涨0.4%。
英国最大的财产和意外伤害保险RSA 股价暴跌10.5%，成交量较90日均值多七倍，该公司正调查其爱尔兰分支过去至少两年的损失及保费，因之前进行的内部调查导致RSA在一周内第二次发布盈利预警。
英国富时100指数 收高0.3%，至6,728.37点；德国DAX指数 上升0.33%，报9,107.86点；法国CAC-40指数 上涨0.7%，报4,290.14点。(完)
路透3月22日 - 欧洲股市周三触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。
路透米兰3月21日 - 欧洲股市周二下跌，逆转了稍早的升幅，因对美国总统特朗普推动改革能力的不安情绪盖过了法国总统竞选辩论带来的令人宽慰的消息。
路透伦敦3月17日 - 欧洲股市周五走高，尽管汽车类股下滑，且银行类股由升转跌，触及15个月新高后回落，此前欧洲央行一位决策者的言论令可能升息的传闻再次活络。