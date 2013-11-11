欧洲股市：受医疗行业并购活动提振上扬，但涨幅受BSkyB股价暴跌限制

* FTSEurofirst 300指数收升0.3%

* Grifols和Shire的并购消息令两家企业股价上涨

* BSkyB在欧洲冠军联赛播放权竞标中输给BT，股价大跌

* 保险商RSA爱尔兰分支遭调查，股价下挫

路透伦敦11月11日 - 欧洲股市周一上涨，由医疗股领涨，因投资人看好该行业的并购活动，但付费视频运营商BSkyB和保险商RSA股价下跌，限制股市涨幅。

西班牙药业公司Grifols 急升4.5%，此前公司并购诺华制药 旗下输血测试分支，而Shire 宣布以42亿美元收购ViroPharma以加强其业务组合后，股价上涨0.9%。

“通常被收购的公司股价表现好于收购公司，但市场似乎很看好这些交易，Shire表示，此项交易将扶助公司在完成并购后第一年的获利，这令人安心，”BGC Partners分析师Mike Ingram说。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.3%，报1,298.52点，延续过去五周涨势。

欧元区绩优股Euro STOXX 50 升0.6%，至3,052.83点。

英国大型付费视频运营商BSkyB 股价暴跌10.9%，至833.5便士，交投活跃，因投资人抛售该股，此前公司在欧洲足球冠军联赛(Champions League)播放权竞标中输给BT ，后者股价上涨0.4%。

英国最大的财产和意外伤害保险RSA 股价暴跌10.5%，成交量较90日均值多七倍，该公司正调查其爱尔兰分支过去至少两年的损失及保费，因之前进行的内部调查导致RSA在一周内第二次发布盈利预警。