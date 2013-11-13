欧洲股市：下跌，受累于货币政策的不确定性

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
* FTSEurofirst 300指数跌0.6%，Euro STOXX 50指数收低0.5%
* 英国股市跑输，因担忧英央行将升息
路透巴黎11月13日 - 欧洲股市周三下跌，泛欧绩优股指数触及三周低位，受累于央行货币刺激政策的不确定性，促使投资人对股市近期涨势获利了结。
数据显示，英国就业市场改善速度快于预期，令投资人臆测英国央行将提前升息，英国富时100指数 因此下挫1.4%，至6,630点，表现落行于其他欧洲股指。
另一打压欧洲股市的因素是，亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二稍晚称，美联储仍可能在12月17-18日政策会议上缩减购债规模，早于大部分一级交易商的预期。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.6%，报1,283.67点，稍早触及三周低位。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下跌0.5%，至3,021.17点。
股市尾盘缩减跌幅，此前华尔街日报报导，欧洲央行执委普雷特表示，欧洲央行在需要提升通胀时，可实施负利率或购买银行资产。
德国DAX指数 下滑0.24%，报9,054.83点；法国CAC-40指数 下跌0.56%，报4,239.94点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。