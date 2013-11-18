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阿姆斯特丹市场报道 | 2013年 11月 19日 星期二 03:15 BJT

欧洲股市：受德国公共事业股带动上涨，德国股市创纪录新高

* FTSEurofirst 300指数涨0.5%，Euro STOXX 50指数升0.9%

* RWE和E.ON上涨，因公司评级被上调和对德国法院的裁决抱有希望

* 中国改革计划支撑汽车股上涨

路透伦敦11月18日 - 德国公共事业股周一推动欧洲股市至新高，且数据显示区内经济前景改善，以及欧洲央行继续提供低成本资金，令投资人感到鼓舞。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上升0.4%，收报1,304.25点，为五年收盘新高。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 攀升0.9%，报3,081.30点。德国股市DAX指数 上涨0.62%，收报9,225.43点，此为纪录最高收位。

公共事业股对欧洲股市涨势助力最大，德国公司RWE 和E.ON 分别劲升5.9%和4.1%，交易商表示，法国巴黎银行将RWE评级上调，且市场预期德国法院对核燃料税的裁决将有利这些公司。

　　德国央行周一表示，德国经济正稳健增长，且受国内需求和全球环境改善之助，经济上行趋势会在未来数月更形巩固。

欧盟数据显示，欧元区9月贸易顺差多于预期。

中国推出旨在维持经济稳定成长的经济改革计划支撑汽车股 ，中国是欧洲汽车业的主要市场之一。

汽车股上扬1.5%。

英国富时100指数 收高0.45%，至6,723.46点；法国CAC-40指数 涨0.66%，报4,320.68点。(完)
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