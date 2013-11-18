欧洲股市：受德国公共事业股带动上涨，德国股市创纪录新高

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数涨0.5%，Euro STOXX 50指数升0.9%
* RWE和E.ON上涨，因公司评级被上调和对德国法院的裁决抱有希望
* 中国改革计划支撑汽车股上涨
路透伦敦11月18日 - 德国公共事业股周一推动欧洲股市至新高，且数据显示区内经济前景改善，以及欧洲央行继续提供低成本资金，令投资人感到鼓舞。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上升0.4%，收报1,304.25点，为五年收盘新高。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 攀升0.9%，报3,081.30点。德国股市DAX指数 上涨0.62%，收报9,225.43点，此为纪录最高收位。
公共事业股对欧洲股市涨势助力最大，德国公司RWE 和E.ON 分别劲升5.9%和4.1%，交易商表示，法国巴黎银行将RWE评级上调，且市场预期德国法院对核燃料税的裁决将有利这些公司。
德国央行周一表示，德国经济正稳健增长，且受国内需求和全球环境改善之助，经济上行趋势会在未来数月更形巩固。
欧盟数据显示，欧元区9月贸易顺差多于预期。
中国推出旨在维持经济稳定成长的经济改革计划支撑汽车股 ，中国是欧洲汽车业的主要市场之一。
汽车股上扬1.5%。
英国富时100指数 收高0.45%，至6,723.46点；法国CAC-40指数 涨0.66%，报4,320.68点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。