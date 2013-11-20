欧洲股市：上涨，因传闻欧洲央行考虑将存款利率下降至负值区域

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数涨0.1%
* 传闻欧洲央行考虑将存款利率下降至负值区域，提振股市上涨
路透伦敦11月20日 - 欧洲股市周三小幅上涨，扳回上日的部份跌幅，交易商表示，有报导称欧洲央行正考虑将存款利率下降至负值区域，带动股市上涨。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上升0.1%，收报1,297.36点，脱离1,302.21点日内高位，当时投资人对有关欧洲央行的报导作最初的反应。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.1%，报3,047.32点。
彭博援引消息人士称，欧洲央行正考虑将存款利率从目前0%下降至负1%。 交易商说，这推动欧洲股市上涨。
“我认为，股市短暂的下意识反应是人们认为将有更多低成本资金流入市场，”CMC Markets销售交易部主管Matt Basi说。
“欧洲股市回吐部份升幅，因人们意识到，只有在欧元区经济未能反弹并开始与全球其他地区一起成长的严竣情况下，欧洲央行才会采取将存款利率降至负值等激进措施。”
投资人将关注周三稍后美联储公布的10月会议记录，从中寻找美联储缩减刺激计划时机的线索。
英国富时100指数 收跌0.25%，至6,681.08点；德国股市DAX指数 收升0.1%，收报9,202.07点；法国CAC-40指数 收低0.09%，报4,268.37点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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