欧洲股市：在数年高位附近盘整，投资人等待新的诱因

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数收高0.1%，Euro STOXX 50指数升0.4%
* 欧股突破窄幅区间有困难
* 波动性指数触及七年低点
路透伦敦11月22日 - 欧洲股市周五小涨，在多年高位附近盘整，投资人等待新的诱因，带动股市走出目前窄幅交投区间。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.31点，报1,296.92点，离周一触及的五年半高位1,304.25点咫尺之遥，但自10月底宽幅为40点的区间难以突破。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高11.64点，报3,055.98点。两大指数成交清淡，今日成交量仅为90日均值的四成。
“整体印象是STOXX 50指数突破2011年2月触及的高位3,077点仍有困难，”Charles Stanley分析师Bill McNamara表示，“鉴于该指数今年已经大涨15.5%，目前投资人没有太大动力追高，尽管短期内仍可能进一步走强，但如果年底收在3,100点位上方许多，我会感到意外。”
央行支撑经济的承诺拉低股市风险溢价和波动性，Euro STOXX 50 波动性指数 周五稍早触及2007年初来最低。
投资人仍在将资金投入股市。根据汤森路透旗下Lipper，截至11月20日的七日内，欧股连续第21周获得来自美国投资人的资金流入，这是Lipper自1992年来监控资金流动以来最长纪录。
英国富时100指数 收跌0.11%，至6,674.30点；德国股市DAX指数 收升0.25%，收报9,219.04点；法国CAC-40指数 收高0.58%，报4,278.53点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
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