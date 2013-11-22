欧洲股市：在数年高位附近盘整，投资人等待新的诱因

* FTSEurofirst 300指数收高0.1%，Euro STOXX 50指数升0.4%

* 欧股突破窄幅区间有困难

* 波动性指数触及七年低点

路透伦敦11月22日 - 欧洲股市周五小涨，在多年高位附近盘整，投资人等待新的诱因，带动股市走出目前窄幅交投区间。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.31点，报1,296.92点，离周一触及的五年半高位1,304.25点咫尺之遥，但自10月底宽幅为40点的区间难以突破。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高11.64点，报3,055.98点。两大指数成交清淡，今日成交量仅为90日均值的四成。

“整体印象是STOXX 50指数突破2011年2月触及的高位3,077点仍有困难，”Charles Stanley分析师Bill McNamara表示，“鉴于该指数今年已经大涨15.5%，目前投资人没有太大动力追高，尽管短期内仍可能进一步走强，但如果年底收在3,100点位上方许多，我会感到意外。”

央行支撑经济的承诺拉低股市风险溢价和波动性，Euro STOXX 50 波动性指数 周五稍早触及2007年初来最低。

投资人仍在将资金投入股市。根据汤森路透旗下Lipper，截至11月20日的七日内，欧股连续第21周获得来自美国投资人的资金流入，这是Lipper自1992年来监控资金流动以来最长纪录。