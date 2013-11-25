欧洲股市：收涨，受伊朗核计划协议提振

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.4%
* 德国DAX指数攀升0.9%，触及纪录新高
* 波动性指数触及六年低位
路透伦敦11月25日 - 欧洲股市周一升向五年高位，德国DAX指数触及纪录新高，六大国与伊朗签署核计划协议提振航空股和法国汽车股。
核计划协议缓和了地缘政治紧张局势，提振全球市场的风险胃纳，因西方国家放松了对伊朗的制裁，作为交换，伊朗同意至少在短期内限制其核计划规模。
休闲旅游股 攀升1.6%，涨幅最大，航空股领涨。
伊朗核计划协议达成后，油价承压，能源股因此受创。
旗下拥有英国航空和Iberia的IAG 股价急升2.8%，法航荷航 劲扬1.9%。
法国汽车制造商PSA标致雪铁龙 和雷诺 分别大涨5.1%和1.4%，在西方收紧对伊朗的制裁前，这两家公司在伊朗汽车市场有很大的敞口。能源股 回落0.5%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上扬0.4%，收报1,302.24点。德国DAX指数 攀升0.88%，报9,299.95点，为纪录收盘高位。
VSTOXX波动性指数 触及2007年以来最低。
欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50指数 攀升0.6%，报3,072.75点，技术分析师看好该指数前景。
英国富时100指数 收高0.3%，至6,694.62点；法国CAC-40指数 涨0.55%，报4,301.97点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。