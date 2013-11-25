欧洲股市：收涨，受伊朗核计划协议提振

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.4%

* 德国DAX指数攀升0.9%，触及纪录新高

* 波动性指数触及六年低位

路透伦敦11月25日 - 欧洲股市周一升向五年高位，德国DAX指数触及纪录新高，六大国与伊朗签署核计划协议提振航空股和法国汽车股。

核计划协议缓和了地缘政治紧张局势，提振全球市场的风险胃纳，因西方国家放松了对伊朗的制裁，作为交换，伊朗同意至少在短期内限制其核计划规模。

休闲旅游股 攀升1.6%，涨幅最大，航空股领涨。

伊朗核计划协议达成后，油价承压，能源股因此受创。

旗下拥有英国航空和Iberia的IAG 股价急升2.8%，法航荷航 劲扬1.9%。

法国汽车制造商PSA标致雪铁龙 和雷诺 分别大涨5.1%和1.4%，在西方收紧对伊朗的制裁前，这两家公司在伊朗汽车市场有很大的敞口。能源股 回落0.5%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上扬0.4%，收报1,302.24点。德国DAX指数 攀升0.88%，报9,299.95点，为纪录收盘高位。

VSTOXX波动性指数 触及2007年以来最低。

欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50指数 攀升0.6%，报3,072.75点，技术分析师看好该指数前景。