欧洲股市：上涨，意大利股市领涨

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数上涨0.4%，Euro STOXX 50指数升0.3%
* 成交量低，因美国感恩节假期美股休市
路透巴黎11月28日 - 欧洲股市周四上涨，意大利股市表现出色，此前该国参议院决定取消前总理贝卢斯科尼的议员资格，燃点市场对意大利现政府平稳运行的希望。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上扬0.4%，报1,305.02点，触及2008年以来最高收位。
不过，成交清淡，成交量仅为过去三个月日均值的三分之二，因美国感恩节假期美股休市。
意大利股市表现瞩目，FTSE MIB指数 攀升0.9%，由银行股领升，意大利裕信银行(UniCredit) ，Intesa Sanpaolo 和UBI Banca 升幅介于1.7-2.2%。
意大利参议院周三稍晚决定取消前总理贝卢斯科尼的议员资格，此前贝卢斯科尼因税收欺诈被定罪。而这位意大利政坛老将宣布将从议会外部继续带领其政党参政。
意大利总理莱塔表示，其领导的政府将推进改革计划。
自6月以来，意大利股市跑赢其他欧洲股市，意大利MIB指数6月迄今攀升28%，STOXX Europe 600指数 同期上涨18%。
英国富时100指数 收高0.08%，至6,654.47点；德国DAX指数 上扬0.39%，报9,387.37点；法国CAC-40指数 收涨0.22%，报4,302.42点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。