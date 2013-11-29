欧洲股市：收平，银行股跑赢大盘

* FTSEurofirst 300指数收平，Euro STOXX 50指数跌0.2%

* 法国农业信贷银行受瑞银评论带动上涨

路透伦敦11月29日 - 欧洲股市周五收平，在普遍迟滞的交投中，银行股表现出众，投资人仍预计年底股市将上涨。

法国农业信贷银行 领涨，劲升3.2%，此前瑞银将该股列入“重点”名单，并将目标价上调至10.80欧元。

该股成交量为过去三个月日均值的逾三倍，而FTSEurofirst 300指数整体成交清淡，成交量仅为均值的四分之一，在美国感恩节假期前后，许多投资人离场观望。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收平，报1,305.07点，昨日收在五年最高收位。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.2%，报3,086.64点。

FTSEurofirst 300指数连升三个月。欧洲股市6月底来涨势犀利，期内Euro STOXX 50指数跳升约25%，因全球央行持续采取刺激措施，投资人将资金由避险债券转投股市等收益较高资产。

欧盟统计局周五公布的数据显示，欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.9%，路透调查预估为升0.8%，10月为升0.7%。市场对此无甚反应。