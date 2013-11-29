欧洲股市：收平，银行股跑赢大盘

欧洲股市：受石油股支撑微升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
* FTSEurofirst 300指数收平，Euro STOXX 50指数跌0.2%
* 法国农业信贷银行受瑞银评论带动上涨
路透伦敦11月29日 - 欧洲股市周五收平，在普遍迟滞的交投中，银行股表现出众，投资人仍预计年底股市将上涨。
法国农业信贷银行 领涨，劲升3.2%，此前瑞银将该股列入“重点”名单，并将目标价上调至10.80欧元。
该股成交量为过去三个月日均值的逾三倍，而FTSEurofirst 300指数整体成交清淡，成交量仅为均值的四分之一，在美国感恩节假期前后，许多投资人离场观望。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收平，报1,305.07点，昨日收在五年最高收位。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.2%，报3,086.64点。
FTSEurofirst 300指数连升三个月。欧洲股市6月底来涨势犀利，期内Euro STOXX 50指数跳升约25%，因全球央行持续采取刺激措施，投资人将资金由避险债券转投股市等收益较高资产。
欧盟统计局周五公布的数据显示，欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.9%，路透调查预估为升0.8%，10月为升0.7%。市场对此无甚反应。
英国富时100指数 微跌0.06%，至6,650.57点；德国DAX指数 上扬0.19%，报9,405.30点；法国CAC-40指数 收低0.17%，报4,295.21点。(完)
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。