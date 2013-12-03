欧洲股市：触及六周收盘低点，因美国数据燃点美联储缩刺激计划忧虑

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数下跌1.5%，景气类股承压
* 欧元区指标股指市值蒸发逾500亿欧元
* 航空股下滑，因忧虑禽流感
路透伦敦12月3日 - 欧洲股市周二下跌，录得自8月来最大单日跌幅，因近期美国经济数据强劲，令人忧虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)将更早而不是更迟缩减有利股市的刺激计划。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.5%，报1,280.85点，为10月23日来最低收盘水准，且为8月27日来最大单日百分比跌幅。该指数较11月初触及的五年半高位1,316.42点低2.8%。
FTSEurofirst 300指数走低，令欧元区指标股指德国DAX指数 ，法国CAC-40指数 ，IBEX 和FTSE MIB指数 的市值总计蒸发超过500亿欧元。
景气类股跌幅最大，交易商将市场普跌归咎于周一美国制造业和建筑支出数据强于预期。
经济强劲通常有利股市表现，但近期持续改善的经济前景可能促使美联储提早缩减购债计划，该计划支持股市的涨势。
欧洲航空股承压，因香港周一确诊首例人感染H7N9禽流感病例，表明该病毒继续向中国大陆以外地区进一步扩散。
法航荷航 下挫4.2%，德国的汉莎航空(Lufthansa AG) 大跌3.8%。
英国富时100指数 跌0.95%，至6,532.43点；德国DAX指数 大跌1.9%，报9,223.40点；法国CAC-40指数 收低2.65%，报4,172.44点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。