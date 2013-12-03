欧洲股市：触及六周收盘低点，因美国数据燃点美联储缩刺激计划忧虑

* FTSEurofirst 300指数下跌1.5%，景气类股承压

* 欧元区指标股指市值蒸发逾500亿欧元

* 航空股下滑，因忧虑禽流感

路透伦敦12月3日 - 欧洲股市周二下跌，录得自8月来最大单日跌幅，因近期美国经济数据强劲，令人忧虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)将更早而不是更迟缩减有利股市的刺激计划。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.5%，报1,280.85点，为10月23日来最低收盘水准，且为8月27日来最大单日百分比跌幅。该指数较11月初触及的五年半高位1,316.42点低2.8%。

FTSEurofirst 300指数走低，令欧元区指标股指德国DAX指数 ，法国CAC-40指数 ，IBEX 和FTSE MIB指数 的市值总计蒸发超过500亿欧元。

景气类股跌幅最大，交易商将市场普跌归咎于周一美国制造业和建筑支出数据强于预期。

经济强劲通常有利股市表现，但近期持续改善的经济前景可能促使美联储提早缩减购债计划，该计划支持股市的涨势。

欧洲航空股承压，因香港周一确诊首例人感染H7N9禽流感病例，表明该病毒继续向中国大陆以外地区进一步扩散。

法航荷航 下挫4.2%，德国的汉莎航空(Lufthansa AG) 大跌3.8%。