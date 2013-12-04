欧洲股市：连跌三日，因美国就业数据助燃缩减购债预期

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数跌0.6%，Euro STOXX 50指数跌0.7%
* 美国就业数据巩固联储将缩减购债预期
* 渣打发布盈警，股价下挫
路透伦敦12月4日 - 欧洲股市周三连跌第三日，因应迹象显示美国经济复苏动能增加，可能意味着美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减刺激措施。
渣打 放量大跌6.5%，该行警告今年盈利可能下降，因过去五个月亚洲业务增长放缓。同业汇丰控股 跌1.3%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.6%，或7.26点，报1,273.59点，收在支撑位约1,278点水准下方。银行股 跌幅居前。
欧元区绩优股指数 10月来首次跌穿3,000点关口，但寻获技术支撑，从日低反弹，收报2,991.76点。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国11月ADP民间就业人数增加21.5万人，超出分析师预期的17.3万。 数据显示就业市场足够强劲，可以令美联储开始缩减购债。
英国富时100指数 跌0.34%，至6,509.97点；德国DAX指数 大跌0.9%，报9,140.63点；法国CAC-40指数 收低0.57%，报4,148.52点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。