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阿姆斯特丹市场报道 | 2013年 12月 5日 星期四 02:25 BJT

欧洲股市：连跌三日，因美国就业数据助燃缩减购债预期

* FTSEurofirst 300指数跌0.6%，Euro STOXX 50指数跌0.7%

* 美国就业数据巩固联储将缩减购债预期

* 渣打发布盈警，股价下挫

路透伦敦12月4日 - 欧洲股市周三连跌第三日，因应迹象显示美国经济复苏动能增加，可能意味着美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减刺激措施。

渣打 放量大跌6.5%，该行警告今年盈利可能下降，因过去五个月亚洲业务增长放缓。同业汇丰控股 跌1.3%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.6%，或7.26点，报1,273.59点，收在支撑位约1,278点水准下方。银行股 跌幅居前。

欧元区绩优股指数 10月来首次跌穿3,000点关口，但寻获技术支撑，从日低反弹，收报2,991.76点。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国11月ADP民间就业人数增加21.5万人，超出分析师预期的17.3万。 数据显示就业市场足够强劲，可以令美联储开始缩减购债。

英国富时100指数 跌0.34%，至6,509.97点；德国DAX指数 大跌0.9%，报9,140.63点；法国CAC-40指数 收低0.57%，报4,148.52点。(完)
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