欧洲股市：触及七周低点，投资人担心欧元区通缩风险

* FTSEurofirst 300指数跌1%，Euro STOXX 50指数跌1.3%

* 美国数据强劲，引发美联储可能在12月缩减购债的担忧

* 欧元区通胀预估被下调，令投资人不安

路透巴黎12月5日 - 欧洲股市周四下挫，触及七周低点，因投资人担心欧元区通缩的风险，而美国公布的经济数据稳健，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能将开始缩减刺激措施的预期升温。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1%，报1,261.30点，连跌第四日。本周迄今，该指数大跌3.4%，势将录得6月中来表现最差的一周。

过去五个月表现跑赢整体欧洲市场的意大利和西班牙股市周四跌幅居前，BBVA 下挫2.6%，西班牙国际银行 跌2%，Intesa SanPaolo 重挫3.4%。

欧洲央行在周四举行的货币政策会议上维持利率不变，且没有推出新的长期再融资操作(LTRO)，央行总裁德拉吉表示，欧元区经济前景风险偏于下档。

欧洲央行预计明年通胀均值仅1.1%，2015年为1.3%，远低于央行略低于2%的目标，投资人也因此感到不安。

美国公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.6%,为2012年第一季以来最快(预估为增长3.0%),前值为增长2.8%。而上周初请失业金人数也连续第三周减少。

数据令投资人对美联储可能很快将开始缩减购债的预期升温。