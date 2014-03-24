欧洲股市：回落，因投资人担心乌克兰局势及中国制造业活动放缓

* FTSEurofirst 300指数跌1%

* 在俄罗斯有大量敞口的企业再度受创

* 中国PMI数据低于预期，打压市场人气

路透伦敦3月24日 - 欧洲股市周一下滑，回吐上周升幅，因投资人担心乌克兰局势，且中国制造业数据不佳，令欧股从近期交投区间的高端回撤。

在俄罗斯敞口较大的企业股票承压，美国和欧洲开始就乌克兰问题进行危机磋商。

芬兰轮胎制造商Nokian Renkaat 大跌2.1%，奥地利银行Raiffeisen Bank International 跌2%，丹麦嘉士伯 跌0.6%，根据MSCI数据，上述三家企业的营收分别有26%、22%和17%来自俄罗斯。

尽管事态发展没有严重恶化，但地缘政治不确定性持续至第四周，足以令欧股回吐部分上周升幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1%，报1,293.73点，从过去五个交易日交投区间顶部回撤。该指数上周大涨1.8%，因俄罗斯表示不会入侵乌克兰其他地区。

汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，3月PMI初值数据降至48.1，为去年7月以来的低位，且连续三个月处于荣枯线下方。上月终值为48.5。