欧洲股市：小幅收高，阿尔卡特和道达尔受获得中国订单提振

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数收高0.2%
* 中国订单提振阿尔卡特朗讯和道达尔
* H&M发布盈警后下滑
路透伦敦3月27日 - 欧洲股市周四小涨，受电信设备生产商阿尔卡特朗讯 和石油集团道达尔 升势带动。两家公司都获得中国新的订单。
阿尔卡特朗讯大涨3.3%，为百分比涨幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，此前该公司赢得中国移动 一年合同，价值高达7.5亿欧元。
道达尔升0.8%，触及今年新高，该公司也赢得中国协议，这些都是中国国家主席习近平访问法国期间达成的协议。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.2%，报1,322.22点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.1%，报3,133.75点。
瑞典服装零售商Hennes & Mauritz (H&M) 跌4.3%，此前该公司发布了盈警。
英国富时100指数 收低0.26%，报6,588.32点；德国DAX指数 上涨0.03%，报9,451.21点；法国CAC-40指数 收低0.14%，报4,379.06点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。