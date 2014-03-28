欧洲股市：收高，因市场预期欧洲央行下周可能放宽政策

* FTSEurofirst 300指数升0.8%

* 欧洲央行进一步采取行动的预期提振人气

路透巴黎3月28日 - 欧洲股市周五上扬，意大利指标股指触及近三年高位，因对欧洲央行下周可能放宽政策，支撑欧元区脆弱经济复苏的预期升温。

对中国可能采取措施刺激经济的臆测也对人气有帮助，提振了矿业股和金属类股。英美资源集团 升1.5%，嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 大涨2%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.8%，报1,332.29点。意大利FTSE MIB指数 升1.5%，触及2011年5月来最高水准。

今年迄今MIB指数劲扬13%，表现远胜其他欧洲股市。英国富时100指数 今年迄今跌2%，德国DAX指数 升0.4%，美股标普500指数 仅升0.8%。

“近期欧元区二线股市跑赢的原因是预期欧洲央行不久将推出新的措施，比如负存款利率、量化宽松政策等。”Global Equities量化销售交易部门主管David Thebault表示。

德国一项关键的通胀指标3月意外回落，加大了欧洲央行面临的防止欧元区滑向通缩的压力。

德国3月消费者物价调和指数(HICP)显示，年通胀下滑至0.9%，路透对经济学家的调查预估为持稳在1.0%。德国HICP是欧洲央行追踪的通胀指标的重要组成部分。