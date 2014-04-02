欧洲股市：收涨，受雀巢和德国邮政涨势提振

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.2%，报1,343.40点
* FTSEurofirst 300指数连涨第七日
* 臆测欧洲央行将采取进一步举措支撑市场
* 雀巢和德国邮政对FTSEurofirst指数的点数贡献最大
* Euro STOXX 50指数收盘持平在3,187.45点
路透伦敦4月2日 - 欧洲股市周三连涨第七日，受雀巢 和德国邮政 劲扬提振。
对欧洲央行可能很快推出新刺激举措的预期进一步支撑股市，不过， 部分交易商表示，预计央行不会在周四的会议上采取行动。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.2%，报1,343.40点，连涨第七日。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 收盘持平，报3,187.45点。
雀巢上扬1.5%，德国邮政跳升4.6%，两只股票累计对FTSEurofirst指数的点数提振最大。
雀巢上涨是因券商Bernstein将雀巢评级从“与市场一致”上调至“表现强于市场”。而德国邮政预计获利将增长直至2020年，消息公布后，德国邮政股价攀升。
交易商称，市场臆测欧洲央行可能在周四暗示准备在短期内采取进一步举措刺激脆弱的经济复苏，这可能会给欧洲股市带来新的提振。
英国富时100指数 收高0.1%，报6,659.04点；德国DAX指数 上涨0.2%，报9,623.36点；法国CAC-40指数 收高0.09%，报4,430.86点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。