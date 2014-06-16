欧洲股市：受地缘政治忧虑影响收低，阿尔斯通延续跌势

欧洲股市：受银行股跌势拖累小幅收低，本周小跌
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
* FTSEurofirst 300指数跌0.4%，Euro STOXX 50指数收低0.7%
* 地缘政治忧虑带动获利了结
* 西门子－三菱重工提出联合收购后，阿尔斯通延续跌势
路透伦敦6月16日 - 欧洲股市周一小跌，延续上周的回落走势，因从伊拉克到肯尼亚的暴力冲突不断升级，打压休旅股，促使投资人对近期表现出众的个股获利了结。
航空公司easyJet 和邮轮运营商Carnival 大跌超过1%，因布兰特原油期货 升至近113美元，因担心伊拉克石油出口受扰。伊拉克是石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。
伊拉克逊尼派叛乱武装经过激战，周日攻占了伊拉克西北部以土库曼族居民为主的塔尔阿法尔(Tal Afar)市，加强了对北部地区的控制。
STOXX Europe 600休旅股指数 连跌四日，也受到上周汉莎航空 发布盈警拖累。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.4%，收报1,383.95点，进一步远离上周触及的六年半高位。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.7%，报3,261.42点。
德国工程集团西门子 和日本三菱重工(MHI) 周一向法国工程集团阿尔斯通 提交了一份包括70亿欧元现金的联合收购提议，与通用电气 一决高下。阿尔斯通尾盘延续跌势。
英国富时100指数 收低0.34%，报6,756.64点，德国DAX指数 收跌0.29%，报9,883.98点。法股CAC-40指数 下滑0.73%，报4,510.05点。(完)
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。