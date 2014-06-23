欧洲股市：走低，因德法两国PMI数据令人失望

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.5%，从六年半高位回落
* 阿尔斯通交易引发市场臆测法国政府将出售在其他企业的持股
* Euronext再度走低，瑞银将其初始评级定为"卖出"
路透伦敦6月23日 - 欧洲股市周一走低，因欧元区制造业数据疲弱，重燃对区内经济复苏步伐的担忧。
法国持有大部分股权的个股走低，因法国经济部长暗示，将出售在部分企业的持股，为购买阿尔斯通 股权融资。
EDF 在此类股票中跌幅最大，急挫2.9%。
Safran 、Orange 、空客 和Thales 也走低，跌幅均超过法国CAC 40指数，后者下跌0.6%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.48%，报1,388.34点，从上周触及的六年半高位回落。
Markit公布，法国制造业和服务业综合采购经理人指数(PMI)5月进一步萎缩，损及该国经济反弹的希望。
另一项Markit数据显示，德国制造业产出以9月以来最慢速度增长。服务业成长也放慢。
汇丰(HSBC)周一稍早公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方。 数据提振欧洲矿业股，力拓 上扬1.6%，必和必拓 攀升1.9%。
欧洲股市营运商Euronext 急跌4.9%，延续周五的跌势，该股当日首日上市交易。该股目前较20欧元的首次公开发行(IPO)价低7%。
瑞银将该股的初始评级定为"卖出"，目标价为17欧元。
英国富时100指数 收跌0.36%，报6,800.56点。德国DAX指数 跌0.66%，收报9,920.92点。法股CAC-40指数 收低0.57%，收报4,515.57点。(完)
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。