更正-欧洲股市：走低，因德法两国PMI数据令人失望

(更正：因英文原文有误，正文第六段应为“6月进一步萎缩”，而非“5月进一步萎缩”)

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.5%，从六年半高位回落

* 阿尔斯通交易引发市场臆测法国政府将出售在其他企业的持股

* Euronext再度走低，瑞银将其初始评级定为"卖出"

路透伦敦6月23日 - 欧洲股市周一走低，因欧元区制造业数据疲弱，重燃对区内经济复苏步伐的担忧。

法国持有大部分股权的个股走低，因法国经济部长暗示，将出售在部分企业的持股，为购买阿尔斯通 股权融资。

EDF 在此类股票中跌幅最大，急挫2.9%。

Safran 、Orange 、空客 和Thales 也走低，跌幅均超过法国CAC 40指数，后者下跌0.6%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.48%，报1,388.34点，从上周触及的六年半高位回落。

Markit公布，法国制造业和服务业综合采购经理人指数(PMI)6月进一步萎缩，损及该国经济反弹的希望。

另一项Markit数据显示，德国制造业产出以9月以来最慢速度增长。服务业成长也放慢。

汇丰(HSBC)周一稍早公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方。 数据提振欧洲矿业股，力拓 上扬1.6%，必和必拓 攀升1.9%。

欧洲股市营运商Euronext 急跌4.9%，延续周五的跌势，该股当日首日上市交易。该股目前较20欧元的首次公开发行(IPO)价低7%。

瑞银将该股的初始评级定为"卖出"，目标价为17欧元。