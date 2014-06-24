欧洲股市：走低，比利时零售商Colruyt领跌

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300下跌0.1%，从六年半高位回落
* 比利时零售商Colruyt走低，因获利减少并警告来年业务环境艰困
* 德国IFO企业景气判断指数跌幅超预期
路透伦敦6月24日 - 欧洲股市周二走低，比利时零售商Colruyt 领跌，因该公司的获利不佳，另外，最新的企业并购迹象并未能进一步提振欧洲市场的表现。
Colruyt 急跌3.2%，至两个半月低位，成交放量，因该公司报告季度获利小跌， 并警告称来年业务环境艰困。
Colruyt的成交量是90日均值的两倍。泛欧绩优股FTSEurofirst 300 指数收跌0.1%，报1,386.75点，从上周触及的六年半高位回落，但成交量仅相当于90日均值的约四分之三。
欧元区经济表现疲弱的迹象重压股市。德国6月IFO企业景气判断指数跌幅超过预期，至年内最低水平。
英国央行官员在议会的证词也使投资者不愿在股市大举押注。
英国央行总裁卡尼在议会作证时表示，市场表现并未完全反映强劲的经济数据，解释为什么他在本月稍早暗示可能较市场预期提前升息。
央行副总裁宾恩称，英国正逐步接近收紧货币政策的时点，但何时开始行动，取决于之后经济的表现。
英国富时100指数 收跌0.2%，报6,878.07点。德国DAX指数 上扬0.17%，收报9,938.08点。法股CAC-40指数 收高0.06%，收报4,518.34点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。