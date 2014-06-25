欧洲股市：下滑，因伊拉克战乱令市场承压

* GDF Suez大跌，令法股CAC指数承压

* 交易商指伊拉克战乱是股市回落的理由

* FTSEurofirst 300指数收低1.1%，收在三周低点

路透伦敦6月25日 - 欧洲股市周三下滑，法国公用事业公司GDF Suez 跌幅居前，交易商指对伊拉克战乱将进一步升级的担忧是投资人对上月股市上涨获利了结的导火索。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.1%，报1,372.04点，为约三周最低收位。

法股CAC指数 表现逊色，大跌1.28%，报4,460.60点，因GDF Suez 重挫2.3%拖累，此前法国政府以每股20.18欧元的价格出售GDF Suez的3.1%股权，为承销商设定区间的底部。

交易商表示，伊拉克战乱给投资人对上月升势获利了结提供了理由。该升势带动德股DAX指数创下10,050.98点的纪录高位，并将FTSEurofirst指数推升至六年半高位。