欧洲股市：下滑，因伊拉克战乱令市场承压

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* GDF Suez大跌，令法股CAC指数承压
* 交易商指伊拉克战乱是股市回落的理由
* FTSEurofirst 300指数收低1.1%，收在三周低点
路透伦敦6月25日 - 欧洲股市周三下滑，法国公用事业公司GDF Suez 跌幅居前，交易商指对伊拉克战乱将进一步升级的担忧是投资人对上月股市上涨获利了结的导火索。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.1%，报1,372.04点，为约三周最低收位。
法股CAC指数 表现逊色，大跌1.28%，报4,460.60点，因GDF Suez 重挫2.3%拖累，此前法国政府以每股20.18欧元的价格出售GDF Suez的3.1%股权，为承销商设定区间的底部。
交易商表示，伊拉克战乱给投资人对上月升势获利了结提供了理由。该升势带动德股DAX指数创下10,050.98点的纪录高位，并将FTSEurofirst指数推升至六年半高位。
英国富时100指数 收跌0.79%，报6,733.62点。德国DAX指数 下滑0.71%，收报9,867.75点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。