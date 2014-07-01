欧洲股市：以大涨为7月开局，法国巴黎银行因就美国制裁案达成和解而领涨

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数收高0.9%
* 法国巴黎银行因就美国制裁案达成和解而领涨
* 中国数据提振矿业股
* 必利胜银行在裸卖空禁令发布后走势反复
路透伦敦7月1日 - 欧洲股市周二以大涨为7月开局，法国巴黎银行 领跑，因该行对两起刑事指控认罪，并同意支付近90亿美元了结违反美国制裁法令的官司。
矿业股上扬，此前全球最大的金属消费国中国公布的经济数据令人鼓舞。
中国6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激政策下，中国经济企稳态势已确立。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.9%，报1,382.31点，今日百分比升幅为5月8日来最大。
法国巴黎银行收高3.6%，成交量约为90日均值的两倍。自2月13日该行宣布将为罚款拨备以来，该股市值已经蒸发210亿美元，或约20%。
分析师和投资人表示，该股目前可能将收复过去几个月的失地。
矿业股 受青睐，力拓 收高3%。
葡萄牙必利胜银行(BES) 从近12个月低点反弹，收高13.8%。伦敦和里斯本市场监管机构对该股实施了裸卖空禁令。
英国富时100指数 收高0.87%，收报6,802.92点。法股CAC指数 上扬0.87%，收报4,461.12点，德国DAX指数 升0.71%，收报9,902.41点。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。