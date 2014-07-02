欧洲股市：小幅收高，汽车股走强抵消电信股下挫的拖累

* FTSEurofirst 300指数收高0.2%

* Orange、Bouygues和Iliad下滑，因电信业购并希望破灭

* 汽车股领涨，因美国汽车销售数据强劲

路透巴黎7月2日 - 欧洲股市周三小涨，延续昨日大涨势头，不过法国电信企业购并希望破灭，令涨幅受限。

汽车股领涨，戴姆勒 升0.8%，宝马 收高0.6%。

数据显示，美国月度汽车销售恢复到金融危机前的水准，年率数据为八年最好。

但Orange 、Bouygues 、Iliad 和Numericable 跌幅介乎2.0-3.5%，此前Orange表示，放弃加入法国电信市场整合的念头。

不过法国电信设备生产商阿尔卡特-朗讯 大涨3.7%，因摩根大通分析师将该股评级由“中性”上调至“加码”。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%，报1,385.09点，昨日大涨0.9%。

在周四美国公布备受关注的非农就业报告前，美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业人数增加28.1万人，高于分析师预期，且是2012年11月以来最高增幅。