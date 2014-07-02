欧洲股市：小幅收高，汽车股走强抵消电信股下挫的拖累

欧洲股市：受银行股跌势拖累小幅收低，本周小跌
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
* FTSEurofirst 300指数收高0.2%
* Orange、Bouygues和Iliad下滑，因电信业购并希望破灭
* 汽车股领涨，因美国汽车销售数据强劲
路透巴黎7月2日 - 欧洲股市周三小涨，延续昨日大涨势头，不过法国电信企业购并希望破灭，令涨幅受限。
汽车股领涨，戴姆勒 升0.8%，宝马 收高0.6%。
数据显示，美国月度汽车销售恢复到金融危机前的水准，年率数据为八年最好。
但Orange 、Bouygues 、Iliad 和Numericable 跌幅介乎2.0-3.5%，此前Orange表示，放弃加入法国电信市场整合的念头。
不过法国电信设备生产商阿尔卡特-朗讯 大涨3.7%，因摩根大通分析师将该股评级由“中性”上调至“加码”。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%，报1,385.09点，昨日大涨0.9%。
在周四美国公布备受关注的非农就业报告前，美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业人数增加28.1万人，高于分析师预期，且是2012年11月以来最高增幅。
英国富时100指数 收高0.2%，收报6,816.37点。德国DAX指数 升0.09%，收报9,911.27点。法股CAC指数 下滑0.37%，收报4,444.72点。(完)
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。