欧洲股市：大涨约1%，受欧洲央行宽松政策立场和美国就业数据提振

* FTSEurofirst 300指数大涨约1%，重返六年半高位附近

* Euro STOXX 50指数收高1.2%

* 德股DAX指数重返万点之上

* 强劲的美国就业数据提振股市

* 欧洲央行宽松政策立场也扶助股市

路透伦敦7月3日 - 欧洲股市周四向多年高位回升，因美国就业岗位强劲增长，且进一步迹象显示欧洲央行维持宽松政策立场，提振股市表现。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.95%，报1,398.24点，触手可及6月底触及的六年半高位1,399.62点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升1.2%，报3,289.75点，德股DAX指数 大涨1.19%，报10,029.43点，逼近上月创下的10,050.98点纪录高位。

美国劳工部周四表示，6月美国非农就业岗位增加28.8万个，失业率降至6.1%，为2008年9月以来最低水平。4月和5月数据被上修，两个月就业岗位累积再增加2.9万个。就业岗位增幅连续第五个月超过20万，为1990年代末科技热潮以来首见。 数据公布后欧股扩大稍早的升势。

欧洲央行周四宣布维持利率在纪录低点，也扶助市场人气。

欧洲央行总裁德拉吉表示，上月央行推出的一系列措施会有助于带动通胀和支撑银行放贷，他并表示欧洲央行准备在必要时印钞刺激经济。

ACIES Asset Management对冲基金经理人Andreas Clenow表示，“我看到非常强劲的欧洲和美国牛市。”

许多投资人预计，欧股今年稍后将进一步上涨，因欧洲央行的举措有助于抵消对欧元区内经济持续疲弱的迹象。