欧洲股市：回落，因德国公布的经济数据疲弱

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
* FTSEurofirst 300指数收低0.9%
* 德国公布疲弱经济数据后股市回落
* 道达尔和赛诺菲股价下滑，因发布盈警
* 必利胜银行(BES)跌幅居前，重挫5.2%
* 市场交投清淡
路透伦敦7月7日 - 欧洲股市周一回落，此前德国公布的经济数据疲弱，令原本带动一地区股指向六年半高位回升的涨势消退。
葡萄牙最大银行必利胜银行(BES)跌幅居前，重挫5.2%，因投资人关注该行新任执行长Vitor Bento面临的困境－必须解释该行如何收回借给家族控制企业的约10亿欧元资金。
一些分析师表示，欧股市场短期内可能盘整，但较长期前景仍正面，因欧洲央行采取措施提振区内经济。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.9%，报1,381.64点。该指数6月曾触及六年半高位1,399.62点。
交投清淡，成交量仅为三个月日均值的58%。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也下跌1.2%，报3,230.92点。在6月创下纪录高位的德股DAX指数 大跌1.03%，报9,906.07点。
德国5月工业生产较上月下滑1.8%，创逾两年来最大降幅，因当月节假日减少工作时间，另外建筑业下滑以及地缘政治因素打压，为欧元区的引擎罩上一层阴霾。
权重股法国石油巨擘道达尔 和法国制药集团赛诺菲 也拖累欧股表现。道达尔大跌2%，此前该公司表示其利润率将受到炼油业务疲弱的影响。赛诺菲下滑1.2%，此前该公司表示不利的汇率走势会影响盈利。
英国富时100指数 收低0.62%，收报6,823.51点。法股CAC指数 大跌1.41%，收报4,405.76点。(完)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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