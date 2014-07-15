欧洲股市：收低，受德国和葡萄牙股市下挫拖累

* FTSEurofirst 300指数收低0.4%

* 德国公布疲弱ZEW数据后德股下滑

* 圣灵银行续挫14.6%，令葡萄牙股市承压

* 逢低买入的趋势持续－Reyl CIO

路透伦敦7月15日 - 欧洲股市周二下滑，投资人士气低落殃及德股DAX指数，对葡萄牙圣灵银行 的担忧打压葡萄牙股市。

德股和葡萄牙股市下挫令欧元区整体股市周二自6月底所触及的多年高位回落。

德股DAX指数 收低0.65%，报9,719.41点，6月底曾创下10,050.98点的纪录高位。周二公布的经济智库ZEW调查显示，7月德国分析师和投资者信心连续第七个月下滑，至2012年12月以来最低位，显示德国经济第三季开局不利。

葡萄牙股市也受到圣灵银行和葡萄牙电信 股价大跌拖累，圣灵银行急挫14.6%，葡萄牙PSI-20指数 收低1.1%。

瑞士银行Reyl投资长Francois Savary表示，尽管他认为圣灵银行的状况不会产生更大的系统性问题，但却凸显了葡萄牙、西班牙和意大利等南欧经济脆弱的本质。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.4%，报1,358.31点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收跌1%，报3,153.75点。

Savary预计Euro STOXX 50指数短期内将陷于3,050-3,250点区间内，但表示，因预期今年稍后股市还将上涨，会在市场跌的时候逢低买入。

许多投资人仍对欧股较长期前景乐观，因考虑到欧洲央行所采取的刺激经济的措施。上月欧洲央行降息至纪录低点。