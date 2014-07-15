欧洲股市：收低，受德国和葡萄牙股市下挫拖累

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数收低0.4%
* 德国公布疲弱ZEW数据后德股下滑
* 圣灵银行续挫14.6%，令葡萄牙股市承压
* 逢低买入的趋势持续－Reyl CIO
路透伦敦7月15日 - 欧洲股市周二下滑，投资人士气低落殃及德股DAX指数，对葡萄牙圣灵银行 的担忧打压葡萄牙股市。
德股和葡萄牙股市下挫令欧元区整体股市周二自6月底所触及的多年高位回落。
德股DAX指数 收低0.65%，报9,719.41点，6月底曾创下10,050.98点的纪录高位。周二公布的经济智库ZEW调查显示，7月德国分析师和投资者信心连续第七个月下滑，至2012年12月以来最低位，显示德国经济第三季开局不利。
葡萄牙股市也受到圣灵银行和葡萄牙电信 股价大跌拖累，圣灵银行急挫14.6%，葡萄牙PSI-20指数 收低1.1%。
瑞士银行Reyl投资长Francois Savary表示，尽管他认为圣灵银行的状况不会产生更大的系统性问题，但却凸显了葡萄牙、西班牙和意大利等南欧经济脆弱的本质。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.4%，报1,358.31点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收跌1%，报3,153.75点。
Savary预计Euro STOXX 50指数短期内将陷于3,050-3,250点区间内，但表示，因预期今年稍后股市还将上涨，会在市场跌的时候逢低买入。
许多投资人仍对欧股较长期前景乐观，因考虑到欧洲央行所采取的刺激经济的措施。上月欧洲央行降息至纪录低点。
英国富时100指数 收低0.53%，收报6,710.45点；法股CAC指数 跌1.03%，收报4,305.31点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。