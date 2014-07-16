欧洲股市：大涨，因圣灵银行和矿业股反弹

* FTSEurofirst 300指数收高1.3%

* 圣灵银行周二创新低后反弹

* 矿业股受到中国经济成长数据提振

路透伦敦7月16日 - 欧洲股市周三从昨日跌势中回升，因葡萄牙圣灵银行 和矿业股反弹提振地区股指。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.3%，报1,376.32点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 大涨1.6%，报3,202.94点。

圣灵银行在周二该股创下纪录低点后今日急升约20%，扶助葡萄牙指标股指PSI-20指数 升3.1%。

交易商表示，即使圣灵银行仍受该行创始家族控股公司未能偿还10亿美元贷款的事实影响，但一些投资人目前开始认为该股价格相对适合低吸。

他们还表示，圣灵银行还得益于对该股卖空禁令的延长，以及投资者预期该行在有需要将可能增资。

空客 下挫2.5%，交易商称因卡塔尔航空决定对空客推迟交付三架A380客机寻求赔偿。

不过矿业股大涨，因中国公布的经济成长数据略胜预期，暗示这一全球最大的金属消费国需求将持坚。

包含矿业股的STOXX欧洲600基本资源股指数 大涨2.8%，超过泛欧STOXX600指数 的1.3%升幅。

受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%，略高于市场预期的7.4%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。