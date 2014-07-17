欧洲股市：收挫，尾盘受马来西亚客机在乌克兰坠毁的消息拖累

修正-欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
* FTSEurofirst 300指数收低1%
* 尾盘受马来西亚客机在乌克兰坠毁的消息拖累
* 航空股下滑
* Euro STOXX波动性指数急升19.2%
路透伦敦7月17日 - 欧洲股市周四下挫，尾盘急速扩大跌幅，因消息称一马来西亚客机在乌克兰东部坠毁。
客机坠毁激活了投资人对乌克兰和俄罗斯紧张局势的担忧。欧盟和美国刚对俄罗斯实施了新的制裁，美国政府以俄罗斯未能抑制乌克兰的暴力活动为由。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收挫1%，报1,363.19点。
德股DAX指数 收跌1.07%，报9,753.88点；法股CAC指数 收低1.21%，收报4,316.12点。英国富时100指数 收跌0.68%，收报6,738.32点。
国际文传电讯社援引乌克兰内政部顾问，马来西亚客机是被一BUK地对空导弹击落。该客机从阿姆斯特丹飞吉隆坡的航班在乌克兰上空失联。乌克兰内政部顾问表示，BUK导弹是由分裂主义份子发射的。但乌克兰东部分裂主义领导人ALEXANDER BORODAI表示，马来西亚客机是被乌克兰政府军击落。
“如果真的是被击落的，你就大举抛售吧。”Central Markets Investment Management交易部门主管Darren Courtney-Cook表示。
受这消息拖累，欧洲航空股下挫，法航荷航 回落1.5%，汉莎航空(Lufthansa AG) 劲跌2.4%。
Euro STOXX 50波动性指数 急升19.2%，至17.65，反映投资者对乌克兰和俄罗斯紧张局势的忧虑加剧。(完)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
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