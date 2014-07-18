欧洲股市：收平，乌克兰忧虑抵消业绩带来的积极影响

* FTSEurofirst 300指数尾盘反弹后收平

* 在马来西亚客机在乌克兰被击落后，投资人表现谨慎

* 国际压力加重料有助于结束危机

路透伦敦7月18日 - 欧洲股市周五收平，因俄罗斯和西方紧张局势加剧的前景限制了对风险资产的需求，抵消了瑞典企业业绩强劲的影响。

在周四一客机在乌克兰东部被击落后，投资人不愿建立新的多头仓位，担心局势可能在周末恶化。

但随着市场认为此事可能令国际压力加大，有可能能更快解决俄罗斯和西方冷战后最严重危机后，市场卖压减轻，波动性降低。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收平，报1,363.11点。美股反弹扶助该指数在尾盘收复盘中多数失地。

Euro STOXX波动性指数 大跌6.3%，稍早触及两个月高位。

瑞典多家企业公布的业绩强劲，支撑市场。电信设备生产商爱立信 、家电生产商Electrolux 和Swedbank 公布的业绩均胜预期。

根据汤森路透StarMine数据，本业绩期迄今已经公布业绩的12%Europe STOXX 600 成份股企业中，73%业绩优于或符合预期。