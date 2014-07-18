欧洲股市：收平，乌克兰忧虑抵消业绩带来的积极影响

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数尾盘反弹后收平
* 在马来西亚客机在乌克兰被击落后，投资人表现谨慎
* 国际压力加重料有助于结束危机
路透伦敦7月18日 - 欧洲股市周五收平，因俄罗斯和西方紧张局势加剧的前景限制了对风险资产的需求，抵消了瑞典企业业绩强劲的影响。
在周四一客机在乌克兰东部被击落后，投资人不愿建立新的多头仓位，担心局势可能在周末恶化。
但随着市场认为此事可能令国际压力加大，有可能能更快解决俄罗斯和西方冷战后最严重危机后，市场卖压减轻，波动性降低。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收平，报1,363.11点。美股反弹扶助该指数在尾盘收复盘中多数失地。
Euro STOXX波动性指数 大跌6.3%，稍早触及两个月高位。
瑞典多家企业公布的业绩强劲，支撑市场。电信设备生产商爱立信 、家电生产商Electrolux 和Swedbank 公布的业绩均胜预期。
根据汤森路透StarMine数据，本业绩期迄今已经公布业绩的12%Europe STOXX 600 成份股企业中，73%业绩优于或符合预期。
德股DAX指数 收跌0.35%，报9,720.02点；法股CAC指数 收高0.44%，收报4,335.31点。英国富时100指数 收高0.17%，收报6,749.45点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。