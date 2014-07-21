欧洲股市：受乌克兰危机拖累收低，汽车股和休旅股领跌

* FTSEurofirst 300指数收低0.5%，Euro STOXX 50指数跌0.9%

* 汽车股领跌，因新兴市场疲弱

路透伦敦7月21日 - 欧洲股市周一下滑，因乌克兰东部爆发激战，这是自上周马航客机被击落后首次爆发暴力冲突。

西方多次呼吁要对上周马航客机在乌克兰东部被击落对俄罗斯实施新的制裁，西方普遍指责这是亲俄分离主义者所为。俄罗斯周一对此作出挑战。

City Index首席全球策略师Ashraf Laidi表示，“市场真的担心乌克兰局势的严重性，即使还没有制裁，舌战已不断升级。”

“在西方可能追加制裁以及俄罗斯作出回应前，市场将表现紧张，并可能作为抛售的借口。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.5%，报1,355.84点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.9%，报3,137.06点。

汽车制造商PSA标致雪铁龙 大跌3.7%，此前该公司表示俄罗斯交货减少25.8%，拉美减少26.8%，非洲和中东减少37.2%。

菲亚特 和雷诺 都下挫超过1%，尽管欧洲二线市场销售数据令人鼓舞，STOXX 600汽车及部件指数 跌1.1%。

以色列对加沙地带的攻击没有收敛的迹象，可能影响欧洲东部和中东部分地区的旅游业。休旅股指数 跌1%。