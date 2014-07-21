欧洲股市：受乌克兰危机拖累收低，汽车股和休旅股领跌

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
* FTSEurofirst 300指数收低0.5%，Euro STOXX 50指数跌0.9%
* 汽车股领跌，因新兴市场疲弱
路透伦敦7月21日 - 欧洲股市周一下滑，因乌克兰东部爆发激战，这是自上周马航客机被击落后首次爆发暴力冲突。
西方多次呼吁要对上周马航客机在乌克兰东部被击落对俄罗斯实施新的制裁，西方普遍指责这是亲俄分离主义者所为。俄罗斯周一对此作出挑战。
City Index首席全球策略师Ashraf Laidi表示，“市场真的担心乌克兰局势的严重性，即使还没有制裁，舌战已不断升级。”
“在西方可能追加制裁以及俄罗斯作出回应前，市场将表现紧张，并可能作为抛售的借口。”
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.5%，报1,355.84点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.9%，报3,137.06点。
汽车制造商PSA标致雪铁龙 大跌3.7%，此前该公司表示俄罗斯交货减少25.8%，拉美减少26.8%，非洲和中东减少37.2%。
菲亚特 和雷诺 都下挫超过1%，尽管欧洲二线市场销售数据令人鼓舞，STOXX 600汽车及部件指数 跌1.1%。
以色列对加沙地带的攻击没有收敛的迹象，可能影响欧洲东部和中东部分地区的旅游业。休旅股指数 跌1%。
德股DAX指数 收跌1.11%，报9,612.05点；法股CAC指数 收低0.71%，收报4,304.74点。英国富时100指数 下滑0.31%，收报6,728.44点。(完)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。