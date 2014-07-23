欧洲股市：微升，受葡萄牙股市大涨支撑

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数收高0.1%
* 葡萄牙股市大涨1.7%，表现出众
* 投资人仍对乌克兰危机谨慎
路透伦敦7月23日 - 葡萄牙股市周三表现优于其他欧洲股市，在投资人低吸受困的圣灵银行 后，葡萄牙股市大涨。
葡萄牙指标PSI-20指数 升1.7%，表现远胜德国和法国股市，因周二晚消息称美国两家大机构现持有圣灵银行合计5%股权，投资人受到鼓舞。圣灵银行股价周三暴涨14.4%。。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.1%，报1,375.69点。
马航客机在乌克兰被击落后，FTSEurofirst 300指数在上周回落。不过股市并未因乌克兰和俄罗斯之间的危机而被大举抛售。
Pioneer Investments欧洲大盘股部门主管Andrew Arbuthnott表示，尽管乌克兰局势的不确定性可能导致股市波动性上升，但今年股市仍带来良好的回报。
化工集团Akzo Nobel 公布的第二季盈利高于预期，股价大涨3.9%。
德股DAX指数 收涨0.2%，报9,753.56点；法股CAC指数 收高0.16%，收报4,376.32点。英国富时100指数 上升0.04%，收报6,798.15点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。