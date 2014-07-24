欧洲股市：欧元区股市上涨，受数据和西班牙企业季报提振

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数收高0.5%
* Euro STOXX 50指数升0.8%
* 强劲的欧元区经济数据和西班牙企业季报为区内经济复苏希望
路透伦敦7月24日 - 欧元区股市周四上涨，因欧元区数据好于预期，且一些西班牙企业季报强劲，为欧元区经济复苏注入一些希望。
调查显示7月欧元区民间企业活动以三个月来最快速度扩张，扶助消除近几个月一系列令人失望的经济数据公布后，投资者的忧虑。
“投资人对近期一些疲弱的数据反应过激，”Vanguard投资策略集团主管Peter Westaway表示，他称季节性因素和乌克兰地缘政治紧张局势影响了近期的调查。
“根本的题材仍完整，即经济复苏持续，但较疲弱。”
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 涨0.8%，报3,220.07点。 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.5%，报1,381.97点。
西班牙IBEX 35指数 收高1.9%，此前该国中型银行Banco Sabadell 和Bankinter 公布的业绩显示，第二季贷款净利增速高于预期。两家银行股价分别大涨4.7%和1.3%。
这直指西班牙银行业有持续性的好转。
德股DAX指数 收涨0.42%，报9,794.06点；法股CAC指数 收高0.78%，收报4,410.65点。英国富时100指数 上升0.34%，收报6,821.49点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。