欧洲股市：受企业业绩乐观情绪带动收高，GKN大涨

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
* FTSEurofirst 300指数收高0.3%
* GKN、Next和Orange发布财报后上扬
* 投资人担心对俄罗斯追加制裁，市场气氛谨慎
路透伦敦7月29日 - 欧洲股市周二攀升，工程公司GKN和零售商Next等企业发布的财报强劲，盖过了对俄罗斯实施进一步制裁可能对欧元区经济的威胁。
GKN 大涨6.7%，此前其汽车部件供应分支表现强劲，推高了其上半年的盈利。服装零售商Next 收高2.6%，该公司上调了年度营收和获利预估。电信公司Orange 公布业绩后收高1.8%。
“市场因企业业绩优于预期而获得买盘，这就可以理解，为什么在当前地缘政治风险高涨的时候，市场仍能保持活跃。”H2O Markets股市策略部门主管Michael Jarman表示。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%，报1,373.40点。
根据汤森路透StarMine数据，在迄今已经公布第二季业绩的32% STOXX Europe 600指数 成份股企业中，有六成符合或超过分析师预估。
总的来说，约有48%的企业每股盈利超过分析师预估。第二季盈利预计将按年增长14.2%。
尾盘在美国公布数据显示，7月消费者信心指数升至2007年10月来最高后，欧股也获得一些支撑。
不过投资人对俄罗斯将遭受进一步制裁的风险表现谨慎。
石油巨擘BP 大跌2.5%，尽管该公司盈利增长34%。BP表示，对俄罗斯的进一步制裁可能对其在俄罗斯的合资企业“有实质负面影响”。
德国股市DAX指数 上扬0.58%，报9,653.63点，法股CAC指数 收高0.48%，收报4,365.58点，英国富时100指数 收高0.29%，收报6,807.75点。(完)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
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