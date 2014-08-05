欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩及购并消息扶助

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数升0.3%，Euro STOXX 50指数小涨0.1%
* 西班牙和意大利股市恢复跌势
* 汽车股受到中国调查忧虑打击
路透巴黎8月5日 - 欧洲股市周二在上周大跌后出现初步反弹，受到Deutsche Post 等绩优股企业业绩强于预期支撑。
购并热潮也对股市有帮助，Vivendi 大涨3.6%，此前Telefonica 提出以67亿欧元收购Vivendi的巴西业务GVT。Telefonica股价下滑1.7%。
不过，尽管核心欧股上涨，但南欧股市大跌，恢复上周的跌势，因受到葡萄牙圣灵银行 危机困扰，投资人进一步减持在该地区的敞口。
意大利银行Banco Popolare 和Intesa SanPaolo 分别大跌3.8%和2.4%，西班牙Bankinter 则重挫4.3%。
意大利FTSE MIB指数 收低1.6%，西班牙IBEX指数 跌1.4%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%，报1,334.59点。
德国DAX指数 收高0.39%，报9,189.74点。法股CAC指数 收高0.37%，收报4,232.88点，英国富时100指数 收高0.07%，收报6,682.48点。
业绩方面，Deutsche Post 在公布强于预期的盈利后股价上扬2.2%。
汽车股下滑，菲亚特 跌3.1%，戴姆勒 跌1.2%，大众汽车 收挫1.6%，因交易商担心中国反垄断当局对汽车行业的调查。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。