欧洲股市：上扬，因E.ON和Swiss Life受强于预期的业绩提振攀升

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
* E.ON和Swiss Life受强于预期的业绩提振急升
* 对乌克兰危机的担忧限制涨幅
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.4%，报1,325.46点
路透伦敦8月13日 - 欧洲股市周三反弹，因公用事业股E.ON 和保险商Swiss Life 在公布强于预期的业绩后劲扬。
不过，围绕乌克兰问题的经济制裁行动，以及乌克兰政府军与亲俄分离主义者之间的冲突引发的边境风险限制市场在近期大跌后的反弹力度。
投资者还担忧欧洲经济复苏仍然乏力。乌克兰紧张局势也是导致6月欧元区工业生产意外萎缩的因素之一。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.4%，报1,325.46点。该指数6月底触及六年半高位，但之后受乌克兰危机拖累回落了约5%。
E.ON急升4.8%对FTSEurofirst 300指数的提振最大，因该公司公布的业绩超过分析师预期。
瑞士最大寿险公司Swiss Life劲扬7.1%，之前该公司公布的业绩超过分析师预期，上半年净利小幅增长，受助于本国市场表现强劲。
目前，交易商仍押注乌克兰危机不会进一步升级。
法股CAC指数 收涨0.78%，收报4,194.79点，英国富时100指数 收高0.37%，收报6,656.68点。德国股市DAX指数 上扬1.43%，报9,198.88点。(完)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。