欧洲股市：回落，因乌克兰紧张局势升温

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数收低0.3%，Euro STOXX 50指数下挫0.8%
* 乌克兰局势担忧令市场波动
* 交易商指叶伦讲话对通胀基调温和
* Euro STOXX 50指数在200日移动均线切入位遭遇阻力
路透伦敦8月22日 - 欧洲股市周五下滑，受到乌克兰紧张局势升温的拖累，但交易商表示美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦对通胀温和的讲话限制了跌幅。欧股此前连升两周。
在俄罗斯派遣的救援车队越过边境，进入政府军和亲俄叛军交火的乌克兰东部后，乌克兰宣布俄罗斯已“直接入侵”该国领土。
但泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 勉力收复盘中部分失地，收低0.3%，报1,351.38点，盘中交投震荡，一度下挫0.7%。
叶伦周五为其政策措施辩护，称美国就业市场仍受到经济大衰退的影响，美联储应谨慎决定何时升息。
交易商称，叶伦的讲话令市场一度回到平盘上方。
“叶伦的讲话显示她仍对一些数据不确定，因此她可能暂时不升息，”Central Markets交易分析师Joe Neighbour表示。
尽管周五整体市场疲弱，但FTSEurofirst指数本周大涨2.1%，为六个月最大单周升幅。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收低0.8%，报3,098.50点，在开盘后的几分钟内，该指数测试位于200日移动均线的关键阻力水准，之后回落。
德国DAX指数 收低0.66%，报9,339.17点。法股CAC指数 跌0.93%，收报4,252.80点，英国富时100指数 微跌0.04%，收报6,775.25点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。