中国增长乏力引发奢侈品股票失宠

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透巴黎10月2日电（记者 Blaise Robinson）---为躲避欧洲经济低迷和从中国市场销售大涨中获益，基金经理曾一度必配欧洲奢侈品公司股票，可是这些股票正在失宠，因担忧中国经济增长放缓。
对冲基金做空这些公司的股票，技术图形暗示股价可能进一步下滑，长达两年的上涨演变成获利了结，投资者将注意力转移到估值更低的行业，受益於欧元区债务危机担忧缓解。
“奢侈品公司股票失去了避险属性。高配该行业的时代已经结束了。”B*Capital资产管理副总Isabelle Enos表示。
9月中Burberry(BRBY.L)发布盈利预警，引发对该行业的恐慌，奢侈品公司股票大跌，Burberry股价已下挫26%至两年低位附近。
路易威登的母公司LVMH(LVMH.PA)、瑞士手表生产商历峰集团（Richemont）CFR.VX和Gucci的母公司PPR(PRTP.PA)在Burberry发布盈利预警後股价分别下跌6-10%。
“中国一度是市场引擎，现在是担忧的源头。随着基金经理减仓和了结获利，对冲基金发现了趋势并做空，通常情况下会加强趋势。”Diamant Bleu Gestion基金经理Christian Jimenez称。
尽管空头仓位仍相对较低，做空兴趣在Burberry发布盈利预警後一直在上升，而且做空的投资者尤其针对手表生产商。
Markit数据显示，历峰集团3.2%的流通股被借出，8月底时比例为2.6%。Swatch GroupUHR.VX7.2%的流通股被借出，8月底时比例为4.8%。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透香港2月20日 - 研调公司格林威治联营(Greenwich Associates)所做的一项调查显示，流入固定收益上市交易基金(ETF)的资金正快速增长，因亚洲机构投资者刻意增加对这类产品的投资。
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。