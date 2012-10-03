中国增长乏力引发奢侈品股票失宠

9月7日在上海一家路易威登店拍到的图片。 REUTERS/ Carlos Barria

路透巴黎10月2日电（记者 Blaise Robinson）---为躲避欧洲经济低迷和从中国市场销售大涨中获益，基金经理曾一度必配欧洲奢侈品公司股票，可是这些股票正在失宠，因担忧中国经济增长放缓。

对冲基金做空这些公司的股票，技术图形暗示股价可能进一步下滑，长达两年的上涨演变成获利了结，投资者将注意力转移到估值更低的行业，受益於欧元区债务危机担忧缓解。

“奢侈品公司股票失去了避险属性。高配该行业的时代已经结束了。”B*Capital资产管理副总Isabelle Enos表示。

9月中Burberry(BRBY.L)发布盈利预警，引发对该行业的恐慌，奢侈品公司股票大跌，Burberry股价已下挫26%至两年低位附近。

路易威登的母公司LVMH(LVMH.PA)、瑞士手表生产商历峰集团（Richemont）CFR.VX和Gucci的母公司PPR(PRTP.PA)在Burberry发布盈利预警後股价分别下跌6-10%。

“中国一度是市场引擎，现在是担忧的源头。随着基金经理减仓和了结获利，对冲基金发现了趋势并做空，通常情况下会加强趋势。”Diamant Bleu Gestion基金经理Christian Jimenez称。

尽管空头仓位仍相对较低，做空兴趣在Burberry发布盈利预警後一直在上升，而且做空的投资者尤其针对手表生产商。

Markit数据显示，历峰集团3.2%的流通股被借出，8月底时比例为2.6%。Swatch GroupUHR.VX7.2%的流通股被借出，8月底时比例为4.8%。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。