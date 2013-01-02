欧洲股市: 早盘跳涨,得益于美国财政协议达成

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦1月2日 - 欧洲股市周三录得稳健涨幅,在新年伊始全面上扬,此前美国国会 批准一项旨在避免大规模增税节支举措的协议. 共和党占据主导的美国众议院周二晚间最终批准向美国最富裕阶层征税的法案,让奥 巴马竞选连任时的承诺得以兑现,并避免美国堕入"财政悬崖".所谓"财政悬崖"是指规模 达6,000亿美元的全面增税和节支举措,有可能令美国经济陷入衰退. 0802GMT,泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 升1.1%,报1,146.20点,为2011 年5月以来首见. "美国的消息让市场的紧张情绪有所消退,尽管我们一直相信会在最后一刻宣布协议, 但也是到现在才认为今日盘中的买盘更趋踊跃."Guardian Stockbrokers交易主管Atif L atif说.(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。