欧洲股市: 早盘跳涨,得益于美国财政协议达成

路透伦敦1月2日 - 欧洲股市周三录得稳健涨幅,在新年伊始全面上扬,此前美国国会 批准一项旨在避免大规模增税节支举措的协议. 共和党占据主导的美国众议院周二晚间最终批准向美国最富裕阶层征税的法案,让奥 巴马竞选连任时的承诺得以兑现,并避免美国堕入"财政悬崖".所谓"财政悬崖"是指规模 达6,000亿美元的全面增税和节支举措,有可能令美国经济陷入衰退. 0802GMT,泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 升1.1%,报1,146.20点,为2011 年5月以来首见. "美国的消息让市场的紧张情绪有所消退,尽管我们一直相信会在最后一刻宣布协议, 但也是到现在才认为今日盘中的买盘更趋踊跃."Guardian Stockbrokers交易主管Atif L atif说.(完)