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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 16:33 BJT

欧洲股市: 下跌,受意大利选举结果打压

路透伦敦2月26日 - 欧洲股市周二下跌,此前意大利选情导致该国面临政治僵局的可能性;银行股受创最重,因选举结果重新点燃欧债危机疑虑.

泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300 跌1.3%至1,151.73点.

法国股市CAC-40指数挫跌3.2%,西班牙IBEX指数大跌3.8%.(完)
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