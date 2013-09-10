欧洲股市：收在5月来最高位，因叙利亚遭打击的可能性下降

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数上涨1.3%，收在5月29日来最高收位
* 对叙利亚遭受打击的忧虑缓和
* 汽车股上涨，因迹象显示欧洲汽车市场销售趋稳
路透伦敦9月10日 - 欧洲股市周二上涨至三个半月高位，因全球股市上扬，因迹象显示美国向叙利亚动武的可能性下降，因而可避免中东原油供应受到影响。
国际文传电讯社(Interfax)援引叙利亚外交部长周二表示，叙利亚政府已经接受俄罗斯的建议，交出化学武器由国际社会控制，以避免美国可能对其实施打击。 消息缓和该地区暴力可能升级的忧虑。
叙利亚的消息拉低油价超过2美元，令欧洲航空股得益最大。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升1.3%，报1,243.60点，此为5月29日来首见的水平，略高于8月14日的日内高位。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高1.9%，至2,851.40点，成交量较该指数过去90日均值高35%，显示很多投资人参与这次股市涨势。
不过，备受关注的德国股市DAX指数 尾盘缩减涨幅，收位在8月高点下方，技术性交易商认为这证明股市涨势缺乏充份理据。DAX指数收高2.06%，报8,446.54点。
航空公司easyJet 和汉莎航空(Lufthansa AG) 在FTSEurofirst 300指数中涨幅居前，分别急升7.2%和5.9%，因影响航空公司燃料成本的原油价格跌至两周低位。
汽车类指数 也上扬，劲涨2.5%，因包括福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) ，PSA标致雪铁龙 和福特 欧洲分支在内的主要汽车生产商的高管均表示，五年来欧洲汽车市场滑坡后，销售似乎正趋稳，尽管复苏仍然缓慢。
大众汽车跳涨4.8%，领涨汽车类股。
英国富时100指数 收高0.82%，至6,583.99点。法国股市CAC 40指数 收涨1.89%，报4,116.64点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。