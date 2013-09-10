欧洲股市：收在5月来最高位，因叙利亚遭打击的可能性下降

* FTSEurofirst 300指数上涨1.3%，收在5月29日来最高收位

* 对叙利亚遭受打击的忧虑缓和

* 汽车股上涨，因迹象显示欧洲汽车市场销售趋稳

路透伦敦9月10日 - 欧洲股市周二上涨至三个半月高位，因全球股市上扬，因迹象显示美国向叙利亚动武的可能性下降，因而可避免中东原油供应受到影响。

国际文传电讯社(Interfax)援引叙利亚外交部长周二表示，叙利亚政府已经接受俄罗斯的建议，交出化学武器由国际社会控制，以避免美国可能对其实施打击。 消息缓和该地区暴力可能升级的忧虑。

叙利亚的消息拉低油价超过2美元，令欧洲航空股得益最大。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升1.3%，报1,243.60点，此为5月29日来首见的水平，略高于8月14日的日内高位。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高1.9%，至2,851.40点，成交量较该指数过去90日均值高35%，显示很多投资人参与这次股市涨势。

不过，备受关注的德国股市DAX指数 尾盘缩减涨幅，收位在8月高点下方，技术性交易商认为这证明股市涨势缺乏充份理据。DAX指数收高2.06%，报8,446.54点。

航空公司easyJet 和汉莎航空(Lufthansa AG) 在FTSEurofirst 300指数中涨幅居前，分别急升7.2%和5.9%，因影响航空公司燃料成本的原油价格跌至两周低位。

汽车类指数 也上扬，劲涨2.5%，因包括福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) ，PSA标致雪铁龙 和福特 欧洲分支在内的主要汽车生产商的高管均表示，五年来欧洲汽车市场滑坡后，销售似乎正趋稳，尽管复苏仍然缓慢。

大众汽车跳涨4.8%，领涨汽车类股。