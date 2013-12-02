欧洲股市：收低，蒂森克虏伯出脱资产受挫大跌

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均收低0.3%
* 蒂森克虏伯未能出售巴西工厂，股价急挫8.5%
路透伦敦12月2日 - 欧洲股市周一下跌，因德国钢铁生产企业蒂森克虏伯 未能为其出问题的巴西工厂找到买家，股价急挫。英国零售商也因利润率忧虑而大跌。
蒂森克虏伯大跌8.5%，为逾两年最大单日跌幅，此前该公司宣布，在其美洲钢铁分支中仅将美国工厂售出。该公司对美洲钢铁业务的投资加上过去六年的亏损共计约130亿欧元。
汇丰控股在研究报告中指出，“管理层没有准备好令人信服的方案...我们相信无法摆脱这些资产会比我们原先预估的带来更多风险。”
蒂森克虏伯成交量为过去三个月均值的近4.5倍，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数的成交量仅为均值的八成。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.3%，报1,300.69点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也跌0.3%，报3,077.23点。
英国超市连锁店Tesco 和百货公司Debenhams 领跌STOXX Europe 600零售股指数 ，此前汇丰控股和巴克莱下调这两家股票评级，均称因利润率忧虑。
英国富时100指数 跌0.83%，至6,595.33点；德国DAX指数 微跌0.04%，报9,401.96点；法国CAC-40指数 收低0.22%，报4,285.81点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。