欧洲股市：触及多年高位，空客等工业股业绩强劲领跑

* FTSEurofirst 300指数收高0.3%

* 空客、蒂森克虏伯扶助工业股上涨

* 意大利股市面临卖压

路透伦敦5月13日 - 欧洲股市周二收高，部分指标股指触及多年高位，之前航太巨擘空中客车 和德国钢铁生产企业蒂森克虏伯 等大型企业发布的业绩强劲。

全球第二大航太集团空客公布的盈利优于预期，该股跳升6.2%，在FTSEurofirst 300指数 成份股中领跑。

蒂森克虏伯劲升4.1%，该公司公布两年来首次录得季度净利，并超过分析师预估，该公司还上调了全年运营获利预估。

空客和蒂森克虏伯扶助STOXX欧洲600工业产品和服务类股指数 上扬0.9%，为欧洲表现最好的板块。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 升0.3%，收报1,368.75点，稍早触及2008年5月来最高的1,369.04点。

英国富时100指数 收高0.31%，报6,873.08点，盘中创下14年新高。法国CAC-40指数 收升0.25%，报4,505.02点，今日触及近六年高位。

德国DAX指数 收涨0.54%，报9,754.43点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上涨0.2%，收报3,211.78点，技术图表显示该指数短期内有望创下新高。

尽管周二市场整体走强，但投资人对意大利等部分今年强劲上涨的欧元区二线国家股市获利了结。

意大利FTSE MIB指数 下挫1.1%，不过今年迄今仍有12%的升幅，FTSEurofirst 300指数今年迄今升幅约为4%。(完)