欧洲股市：收高，丹麦马士基集团公布业绩后领涨

修正-欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
* FTSEurofirst 300指数收高0.6%
* 马士基集团公布业绩后上扬
* 法国巴黎银行下滑，因担心美国调查
路透伦敦5月21日 - 欧洲股市周三收高，丹麦船舶和石油集团马士基(Moller-Maersk) 公布了优于预期的盈利后上扬，德国公用事业股获券商上调评级后也走强。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.6%，报1,364.76点，略低于上周创下的六年高位。马士基和德国公用事业股E.ON 和RWE 上扬，扶助该指数。
E.ON和RWE分别上扬3.2%和3.6%，此前RBC Capital Markets将E.ON评级由“表现逊于大盘”上调至“表现优于大盘”，将RWE评级由“表现逊于大盘”上调至“表现与大盘一致”。
马士基劲升3.9%，因其首季集装箱运输业务获利增长逾倍。这超过了净利预估，并促使该公司上调全年财测。
分析师仍看好股市，但预计短期会有一些震荡。
法国巴黎银行下滑1.3%，此前有报道称美国当局正寻求让该行支付50亿美元，以和解针对该行的同受制裁国家交易的调查。
英国富时100指数 收高0.28%，报6,821.04点，德股DAX指数 升0.61%，报9,697.87点，法国CAC-40指数 收高0.37%，报4,469.03点。(完)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
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